272 тысячи рублей заплатит за грибок в квартире УК «Коммунальник» в Асбесте
Сегодня, 16:37ОбществоФото: pixabay.com
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Жители дома обратились в суд и доказали, что УК «Коммунальник» ответственна за появление грибка в квартирах. Жилищная организация должна заплатить жильцам 272 тысячи рублей.
Установлено, что из-за повышенной влажности в квартире жилого дома на полу, стенах и потолке появился грибок. Коммунальщики провели обследование помещений и составили акт. Через некоторое время, так как проблема никак не решалась, жильцы квартиры вновь обратились в УК и попросили составить еще один акт и выдать им его на руки. Не получив документ, жильцы обратились в Департамент государственного жилищного и строительного надзора. Специалисты установили, что причиной переувлажнения стал трубопровод, который давал течь в подвале дома.
Потерпевшая сторона обратилась с иском в суд, который постановил взыскать с жилищной организации 272 тысячи рублей в пользу жителей квартиры в Асбесте, сообщает ЕТВ.
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