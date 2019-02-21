272 тысячи рублей заплатит за грибок в квартире УК «Коммунальник» в Асбесте

Установлено, что из-за повышенной влажности в квартире жилого дома на полу, стенах и потолке появился грибок. Коммунальщики провели обследование помещений и составили акт. Через некоторое время, так как проблема никак не решалась, жильцы квартиры вновь обратились в УК и попросили составить еще один акт и выдать им его на руки. Не получив документ, жильцы обратились в Департамент государственного жилищного и строительного надзора. Специалисты установили, что причиной переувлажнения стал трубопровод, который давал течь в подвале дома.