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272 тысячи рублей заплатит за грибок в квартире УК «Коммунальник» в Асбесте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hammer 802298 1920

272 тысячи рублей заплатит за грибок в квартире УК «Коммунальник» в Асбесте

Сегодня, 16:37ОбществоФото: pixabay.com
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