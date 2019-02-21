78-летняя жительница Пригородного района не получила законные лекарства
Сегодня, 13:24ОбществоФото: pixabay.com
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78-летняя пенсионерка из села Мурзинка Пригородного района получила отказ в обеспечении полагающимися льготными лекарствами. После вмешательства прокуратуры нарушение было устранено.
Сюжеты: Пригород
78-летняя жительница Пригородного района, получив рекомендацию ревматолога по лечению, обратилась в Петрокаменское поликлиническое отделение ГБУЗ «Горноуральская районная поликлиника». Женщина рассчитывала на получение льготных лекарств, полагающихся ей на основании справки Управления Пенсионного фонда России в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.
Получив отказ на выдачу ей рецептов на льготное обеспечение лекарственными препаратами, пенсионерка обратилась в прокуратуру. По результатам проверки, прокурор внес представление в адрес главного врача поликлиники требованием устранить нарушение. Виновным было вынесено замечание. 78-летняя женщина была обеспечена необходимыми рецептами, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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