78-летняя жительница Пригородного района не получила законные лекарства

78-летняя жительница Пригородного района, получив рекомендацию ревматолога по лечению, обратилась в Петрокаменское поликлиническое отделение ГБУЗ «Горноуральская районная поликлиника». Женщина рассчитывала на получение льготных лекарств, полагающихся ей на основании справки Управления Пенсионного фонда России в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.

Получив отказ на выдачу ей рецептов на льготное обеспечение лекарственными препаратами, пенсионерка обратилась в прокуратуру. По результатам проверки, прокурор внес представление в адрес главного врача поликлиники требованием устранить нарушение. Виновным было вынесено замечание. 78-летняя женщина была обеспечена необходимыми рецептами, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.