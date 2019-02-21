«Аспект» попытался подкупить свердловский Роспотребнадзор сертификатом в ресторан
Сегодня, 19:06ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге ООО «Аспект» оштрафовано на 500 тысяч за предложенный начальнику Роспотребнадзора сертификат в ресторан.
Директор компании предложил начальнику отдела Роспотребнадзора сертификат в ресторан на сумму 10 тысяч рублей.
Взамен ООО «Аспект» рассчитывало получить письмо, разрешающее строить дома в пределах установленных санзон или сократить защитные зоны других организаций для строительства.
Начальник отдела Роспотребнадзора отказался от предложенного сертификата.
В ходе проведения проверки юрлицо не признало своей вины. Суд назначил ООО «Аспект» штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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