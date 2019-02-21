«Аспект» попытался подкупить свердловский Роспотребнадзор сертификатом в ресторан

Директор компании предложил начальнику отдела Роспотребнадзора сертификат в ресторан на сумму 10 тысяч рублей.

Взамен ООО «Аспект» рассчитывало получить письмо, разрешающее строить дома в пределах установленных санзон или сократить защитные зоны других организаций для строительства.

Начальник отдела Роспотребнадзора отказался от предложенного сертификата.