Глава Верхотурья оштрафован на 50 тысяч рублей за проведение закупки без конкурса
Сегодня, 20:45ОбществоФото: pixabay
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Глава Верхотурского городского округа оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства о закупках.
Прокуратура проверила как в округе расходовались бюджетные средства в 2016-2017 годах.
Было установлено, что заказ на выполнение работ по благоустройству гостевого маршрута размещен неконкурентным способом, то есть договор был заключен с единственным подрядчиком без проведения аукциона.
На главу Верхотурского ГО было заведено административное дело, по результатам рассмотрения которого он был оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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