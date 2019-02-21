Глава Верхотурья оштрафован на 50 тысяч рублей за проведение закупки без конкурса

Прокуратура проверила как в округе расходовались бюджетные средства в 2016-2017 годах.

Было установлено, что заказ на выполнение работ по благоустройству гостевого маршрута размещен неконкурентным способом, то есть договор был заключен с единственным подрядчиком без проведения аукциона.