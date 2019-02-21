Интернет-сети Нижнего Тагила приведут в порядок в течение 2019 года

На сетях многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в течение ближайших 2 лет, провайдеры наносят специальную маркировку. В случае если оборудование или интернет-кабель затормозит процесс ремонта, управляющая компания сможет оперативно связаться с владельцем и не допустить тем самым простоя в проводимых на объектах работах.

В течение 2019 года все интернет-сети Нижнего Тагила должна быть приведены в порядок, отметили участники совещания по вопросу взаимодействия с провайдерами, которое прошло при участии первого заместителя главы администрации города Вячеслава Горячкина. Актуальными остаются 2 проблемы: заключение информационно-закрытых от жителей возмездных договоров между поставщиками Интернета и управляющими компаниями и размещение интернет-оборудования в МКД без наличия протокола общего собрания жильцов. На совещании была достигнута договоренность о совместной работе над решением этих проблем, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.