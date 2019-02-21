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Медали матерям афганцев и клятвы кадетов: мэр поздравил тагильчан с 23 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медали матерям афганцев и клятвы кадетов: мэр поздравил тагильчан с 23 февраля

Сегодня, 18:00ОбществоАнна ГригорьеваФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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