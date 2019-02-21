Медали матерям афганцев и клятвы кадетов: мэр поздравил тагильчан с 23 февраля

Уважаемые ветераны, дорогие тагильчане, сегодня мы отмечаем воистину народный праздник – День защитника Отечества. Мы гордимся, чтим и поздравляем ветеранов Великой отечественной войны. Мы поздравляем участников локальных войн. Мы поздравляем военнослужащих, которые проходят сегодня службу в вооруженных силах РФ. Мы поздравляем воинов-афганцев. Я от всей души поздравляю всех, я поздравляю мужчин, матерей погибших солдатов. Я поздравляю всех с великолепным праздником, с народным праздником. Желаю мирного неба, силы духа и силы воли.