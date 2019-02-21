Медали матерям афганцев и клятвы кадетов: мэр поздравил тагильчан с 23 февраля
21 февраля на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, были вручены памятные медали матерям погибших воинов-афганцев и благодарственные письма военнослужащим. Кроме того, в торжественной обстановке удостоверения кадетов получили ученики школы №21.
В Нижнетагильском драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное празднику Дню защитника Отечества. Мероприятие открыл мэр города Владислав Пинаев, обратившись к гостям с поздравительной речью:
Уважаемые ветераны, дорогие тагильчане, сегодня мы отмечаем воистину народный праздник – День защитника Отечества. Мы гордимся, чтим и поздравляем ветеранов Великой отечественной войны. Мы поздравляем участников локальных войн. Мы поздравляем военнослужащих, которые проходят сегодня службу в вооруженных силах РФ. Мы поздравляем воинов-афганцев. Я от всей души поздравляю всех, я поздравляю мужчин, матерей погибших солдатов. Я поздравляю всех с великолепным праздником, с народным праздником. Желаю мирного неба, силы духа и силы воли.
На торжественном собрании глава города вручил памятные медали «30 лет со дня вывода войск из Афганистана» матерям погибших солдат. Также за образцовое выполнение служебного долга благодарственные письма были вручены 20 тагильчанам – ветеранам ВОВ, военнослужащим и участникам локальных войн.
12 учеников СОШ №21 в торжественной обстановке принесли клятву российского кадета и получили удостоверения.