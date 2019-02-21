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Парк имени Энгельса в Екатеринбурге будет реконструирован
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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People 3755342 340

Парк имени Энгельса в Екатеринбурге будет реконструирован

Сегодня, 21:36ОбществоФото: pixabay.com
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