Парк имени Энгельса в Екатеринбурге будет реконструирован

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В Екатеринбурге объявлен тендер на проведение проектно-изыскательных работ по реконструкции и благоустройству парка имени Энгельса.
Сюжеты: Екатеринбург
Администрация Октябрьского района в Екатеринбурге организовала закупку на составление проекта по реконструкции и благоустройству парка имени Энгельса. Максимальная цена контракта составила 925,8 тысяч рублей.
Подрядчик должен предоставить три эскизных проекта до 2 декабря 2019 года.
Среди условий контракта значится функциональное зонирование пространства общей площадью 2,14 га, организация освещения, обновление уличной мебели, а также ремонт лестниц и тротуара. Также в техническом задании говорится о необходимости проработать сценарии отдыха для людей разных возрастных групп.
Заявки принимаются до 1 марта. Исполнитель будет выбран 7 марта, говорится на сайте госзакупок.
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