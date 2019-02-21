Парк имени Энгельса в Екатеринбурге будет реконструирован

Администрация Октябрьского района в Екатеринбурге организовала закупку на составление проекта по реконструкции и благоустройству парка имени Энгельса. Максимальная цена контракта составила 925,8 тысяч рублей.

Подрядчик должен предоставить три эскизных проекта до 2 декабря 2019 года.

Среди условий контракта значится функциональное зонирование пространства общей площадью 2,14 га, организация освещения, обновление уличной мебели, а также ремонт лестниц и тротуара. Также в техническом задании говорится о необходимости проработать сценарии отдыха для людей разных возрастных групп.