Перечень мероприятий на объектах благоустройства утвержден в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле утвердили подробный перечень мероприятий, которые будут проведены на объектах благоустройства в 2019 году.
21 февраля в администрации Нижнего Тагила прошло совещание, в рамках которого члены общественной комиссии внесли изменения в «дорожную карту» проекта по благоустройству объектов.
Помимо техработ и строительства на объектах запланировано проведение ряда мероприятий с участием тагильчан. С жителями дворов, в которых будет проведена реконструкция, прошли встречи, на которых тагильчане смогли внести свои предложения и замечания по дизайн-проектам. Ряд мероприятий задуман и после окончания работ – это праздники для горожан в обновленных дворах.
На данный момент идет голосование по выбору объектов для благоустройства на 2020 год.
Тагильчане должны быть максимально вовлечены в процесс формирования комфортной городской среды, как и бизнес. Все изменения, касающиеся городской среды, делаются в первую очередь для горожан. Об этом сказал начальник управления жилищно-коммунальным хозяйством Егор Копысов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.