Перечень мероприятий на объектах благоустройства утвержден в Нижнем Тагиле

21 февраля в администрации Нижнего Тагила прошло совещание, в рамках которого члены общественной комиссии внесли изменения в «дорожную карту» проекта по благоустройству объектов.

Помимо техработ и строительства на объектах запланировано проведение ряда мероприятий с участием тагильчан. С жителями дворов, в которых будет проведена реконструкция, прошли встречи, на которых тагильчане смогли внести свои предложения и замечания по дизайн-проектам. Ряд мероприятий задуман и после окончания работ – это праздники для горожан в обновленных дворах.

На данный момент идет голосование по выбору объектов для благоустройства на 2020 год.

9 Три благоустроенных двора были торжественно открыты в Нижнем Тагиле Фото В Нижнем Тагиле 2 ноября были торжественно открыты благоустроенные дворы на улицах Газетная, Первомайская и Попова.