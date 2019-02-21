Полиция и управление соцполитики проводят проверку по жалобе инвалида в Нижнем Тагиле

21 февраля комиссия из управления социальной политики посетила тагильчанку, обратившуюся за помощью в редакцию TagilCity.ru. Были проверены условия проживания женщины-инвалида. В момент проверки присутствовала родственница тагильчанки.

Женщина-инвалид сообщила, что комиссия предложила ей медицинскую помощь.

Мне было предложено полечить колено, с зубами еще проблемы. Еще мне предложили в санаторий поехать отдохнуть,рассказала женщина редакции TagilCity.ru.

В ближайшее время условия проживания тагильчанки проверят полицейские:

По данной информации будет проведена проверка, женщину посетит участковый уполномоченный,сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».