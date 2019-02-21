Полиция и управление соцполитики проводят проверку по жалобе инвалида в Нижнем Тагиле
Представители управления социальной политики Нижнего Тагила посетили с комиссией женщину-инвалида, которая сообщала, что родственники заперли ее одну в квартире.
21 февраля комиссия из управления социальной политики посетила тагильчанку, обратившуюся за помощью в редакцию TagilCity.ru. Были проверены условия проживания женщины-инвалида. В момент проверки присутствовала родственница тагильчанки.
Женщина-инвалид сообщила, что комиссия предложила ей медицинскую помощь.
Мне было предложено полечить колено, с зубами еще проблемы. Еще мне предложили в санаторий поехать отдохнуть,рассказала женщина редакции TagilCity.ru.
В ближайшее время условия проживания тагильчанки проверят полицейские:
По данной информации будет проведена проверка, женщину посетит участковый уполномоченный,сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Жительница Нижнего Тагила в настоящий момент находится под опекой брата и опасается, что после общественного резонанса брат может поместить ее в учреждение для инвалидов. Тагильчанка планирует вернуть себе дееспособность и обрести друзей. Телефон женщины можно узнать в редакции TagilCity.ru.