Российские чиновники получают надбавки к пенсиям в размере от 50 до 150 тысяч рублей

Какие пенсии получают россияне, занимавшие должности депутатов и чиновников, выяснили журналисты медиахолдинга 1MI.

Сумма и порядок пенсионных выплат для депутатов определяется на региональном уровне. Сколько денег выделить на эти цели также определяется на уровне регионов. В Омской области на эти цели заложено 180 млн рублей. В правительстве Ставропольского края отказались комментировать тему пенсий чиновников, сославшись на закон о персональных данных.

Сами чиновники также отказываются раскрывать тайну. Так, бывший премьер-министр правительства Башкортостана Рафаэль Байдавлетов говорит, что слуги народа заслужили большую пенсию, поскольку работают они без выходных, по ненормированному графику и в условиях высокой напряженности. Поэтому и размер пенсии обоснован.

В некоторых регионах размер пенсии достигает 90% от ежемесячного заработка. Для сравнения обычный житель России получает пенсию, которая составляет 30% от его дохода.

Официальный доход бывшего губернатора Ростовской области Владимир Чуба составляет 3 млн рублей. По региональному закону ему причитается 80% от его зарплаты. Таким образом, ежемесячный доход экс-чиновника составляет 200 тысяч рублей. Также закон предусматривает, что Чуб может пользоваться служебным автомобилем. На поездки в бюджете заложено 1,5 млн рублей.

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К пенсии чиновники получают различные надбавки и льготы, размер которых зависит от выслуги лет.

В Тюменской области чиновники активно присваивают друг другу различные госнаграды. У первого зампредседателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова несколько наград, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль в честь 850-летия Москвы.

За эти награды причитается надбавка к пенсии, а также новая квартира, компенсация услуг ЖКХ, получение льготных лекарств, установка протезов и так далее.

В случае, если чиновнику присваивается звание почетного гражданина Тюменской области, он получит доплату к пенсии в 100 тысяч рублей каждый месяц. Среди почетных граждан все бывшие губернаторы региона и мэры Тюмени. На выплаты в бюджете заложено 25,6 млн рублей.

Еще одним бонусом для чиновников является предоставление так называемых «золотых парашютов» - единоразовых выплат при выходе на пенсию. Нижегородская область лидер по суммам таких выплат, там депутаты заксобрания получают сумму, равную трехкратному размеру ежемесячного дохода.