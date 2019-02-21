Страдает деменцией: 65-летняя Татьяна Мамедова пропала под Екатеринбургом

17 февраля 2019 года 65-летняя Татьяна Мамедова вышла из дома на Загородном шоссе между Верх-Нейвинском и Мурзинкой. Пожилая женщина вышла на прогулку и не вернулась. Пенсионерка страдает деменцией, она не ориентируется на местности.