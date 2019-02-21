Страдает деменцией: 65-летняя Татьяна Мамедова пропала под Екатеринбургом
Сегодня, 10:36ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17 февраля, в воскресенье, 65-летняя Татьяна Мамедова ушла из дома на Загородном шоссе и не вернулась.
Сюжеты: Екатеринбург
17 февраля 2019 года 65-летняя Татьяна Мамедова вышла из дома на Загородном шоссе между Верх-Нейвинском и Мурзинкой. Пожилая женщина вышла на прогулку и не вернулась. Пенсионерка страдает деменцией, она не ориентируется на местности.
Рост Татьяны Мамедовой – 160-165 см, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.
В день пропажи пенсионерка была одета в темно-серый плащ-пуховик, светло-коричневую вязаную шапку, серый шарф и полусапоги. Под верхней одеждой надеты черные штаны, желтая теплая кофта и оранжевая футболка.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 908-916-26-85 (Анна) 8 908-914-11-45 (Юлия).
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей