Свердловчане пытались пронести в суд более 5 тысяч запрещенных предметов в 2018 году
Сегодня, 20:37ОбществоФото: pixabay.com
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За 2018 год судебные приставы по ОУПДС изъяли более 5 тысяч запрещенных предметов, которые жители Свердловской области пытались пронести в суд.
В 2018 году судебные приставы изъяли 900 единиц огнестрельного и газового оружия, 970 колющих и режущих предметов, а также ядовитые жидкости и другие опасные вещества.
Данные меры были предприняты для обеспечения безопасности работников и посетителей учреждения, информирует «Областная газета».
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