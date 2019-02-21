Веб-камеры будут транслировать строительство школы №100 в Нижнем Тагиле

Решение о том, что строительство школы №100 в Нижнем Тагиле будет транслироваться по веб-камерам, озвучил и. о. замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству.

На областном селекторном совещании замминистра строительства Свердловской области нацелил на открытие школы 1 сентября, рассказал Владимир Юрченко.

В июне коробка этого здания должна быть готова к приему и получению лицензионных документов, сообщил замглавы администрации.

Владимир Юрченко администрации также отметил, что необходимо выполнить большой объем работ по благоустройству.

Надо еще раз акцентировать внимание на благоустроительных работах. Здесь большая спортивная площадка, каких в городе, по сути дела, не делалось, поэтому обратите внимание на этот вопрос.

График выполнения работ по строительству и благоустройству школы №100 направлен в министерство, которое подготовит в течение трех дней соглашение в новом варианте.

Сегодня мы договоримся, что в течение трех дней министерство подготовит соглашение, которое носит очень серьезный характер. Министерство ужесточит ряд требований к сдаче этого объекта в эксплуатацию,подчеркнул и. о. замглавы администрации Нижнего Тагила.

В настоящий момент здание школы №100 готово на 30-35%. Дальнейшее благоустройство объекта продолжится в апреле-мае после того, как растает снег. Вопросы, касающиеся закупки необходимого оборудования, будут обсуждаться с директором новой школы и Управлением образования Нижнего Тагила.