Двое жителей Кировграда предстанут перед судом за убийство 18-летней давности

По версии следствия, 2 июня 2001 года два несовершеннолетних подростка в состоянии алкогольного опьянения пришли к потерпевшему в квартиру на улице Декабристов. В какой-то момент между хозяином и гостями возникла ссора, в результате чего молодые люди избили мужчину ногами, руками и деревянной палкой. От полученных травм потерпевший скончался в ЦГД Кировграда.