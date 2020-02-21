Двое жителей Кировграда предстанут перед судом за убийство 18-летней давности
В Кировграде двое местных жителей обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Преступление было совершено 18 лет назад, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 2 июня 2001 года два несовершеннолетних подростка в состоянии алкогольного опьянения пришли к потерпевшему в квартиру на улице Декабристов. В какой-то момент между хозяином и гостями возникла ссора, в результате чего молодые люди избили мужчину ногами, руками и деревянной палкой. От полученных травм потерпевший скончался в ЦГД Кировграда.
Прокуратура города приняла меры реагирования для активизации работы правоохранительных органов по раскрытию данного преступления. Спустя 18 лет были установлены очевидцы преступления, которые в 2001 году, будучи несовершеннолетними, скрывали известную им информацию об убийстве.
Благодаря свидетелям и ряду дополнительных экспертиз удалось доказать вину подозреваемых. Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу.