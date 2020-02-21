Экс-замминистра экономики Свердловской области обжаловал свой арест
Сегодня, 22:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обжаловал свой арест, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали изданию в Свердловском областном суде, бывший чиновник подал апелляционную жалобу. Он добивается освобождения.
Ожидается, что в ближайшее время апелляция поступит от генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова.
Михаила Шилиманова задержали 17 февраля. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в размере трех миллионов рублей Артемию Кызласову. В суде при избрании меры пресечения Шилиманов признал вину. В то же время он проходит подсудимым по делу ЖК «Бухта Квинс». Он обвиняется в краже 54 миллионов рублей дольщиков.
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