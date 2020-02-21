Экс-замминистра экономики Свердловской области обжаловал свой арест

Михаила Шилиманова задержали 17 февраля. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в размере трех миллионов рублей Артемию Кызласову. В суде при избрании меры пресечения Шилиманов признал вину. В то же время он проходит подсудимым по делу ЖК «Бухта Квинс». Он обвиняется в краже 54 миллионов рублей дольщиков.