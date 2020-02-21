К суду по компенсации Минфина за смерть Головко привлекут наказанных экс-полицейских

К делу привлекут трёх ранее осужденных экс-сотрудников полиции, сообщает TagilCity.ru Екатерина Головко.

Судья приняла решение, что оповещать надо и других участников, в том числе осужденных по этому делу. Они будут приглашены повесткой на следующее заседание, рассказала Екатерина Головко.

Следующее судебное заседание назначено на 21 марта.

Напомним, в сентябре 2017 года сотрудники отдела полиции № 17 задержали Станислава Головко за подозрение в совершении кражи из мебельного магазина. В течение трёх суток он пребывал в отделении, после чего был госпитализирован в больницу. В медучреждении мужчина скончался от полученной травмы головы. По данным следствия, Головко получил ещё 25 жестоких ранений.

За избиение задержанного в качестве подсудимых по делу проходили трое оперуполномоченных ОП № 17 — Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков. Суд признал их виновными по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий». По другой статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» полицейские были оправданы.

В качестве наказания каждый из экс-сотрудников полиции получил более трех лет лишения свободы. В начале осени 2019 года они вышли из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.