Маленькой екатеринбурженке со СМА собрали 2,4 миллиона долларов на лекарство

Выражаем огромную благодарность Владимиру Сергеевичу Лисину, который взял на себя остальные расходы. Спасибо за семь рукопожатий — Евгению Вадимовичу Ройзману и Лейле Гусейновой,написано в посте.

По словам родителей, клиника согласилась снизить стоимость лечения, и 20 февраля сбор средств был закрыт. Помощь в сборе также оказали спортсмены ФК «Урал», записав видеообращение.

У девочки диагностирована СМА, это тяжелое заболевание, которое успешно лечится, но за пределами России. В США таким пациентам вводят лекарство Zolgensma, стоимость препарата — 160 миллионов рублей.

Напомним, ранее родителей маленькой Ани вызвали в СК. Правоохранителей заинтересовал пост в соцсети о сборе денег. Однако после общения представители ведомства убедились, что в России не осуществляется финансирование лечения детей со СМА.