На Урале родители детей с подозрением на коронавирус откажутся от госпитализации

Отец детей утверждает, что ранее анализы уже были сданы и результаты оказались отрицательными. Он также отметил, что жена с детьми отправилась в больницу для повторной сдачи анализов. После этого они вернутся домой.

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Роспотребнадзора, который настоял на принудительной госпитализации двух детей с подозрением на коронавирус. Их родители вернулись из Китая, но отказались от госпитализации несмотря на проявившиеся симптомы ОРВИ. Кроме того, в Екатеринбурге была госпитализирована женщина, которая возвращалась в город с китайцем, у которого подозревают коронавирус.