На Урале родители детей с подозрением на коронавирус откажутся от госпитализации
Вчера, 23:11ОбществоФото: pixabay.com
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Родители двух девочек из Екатеринбурга, у которых подозревают коронавирус, откажутся от госпитализации несмотря на решение суда, сообщает E1.
Отец детей утверждает, что ранее анализы уже были сданы и результаты оказались отрицательными. Он также отметил, что жена с детьми отправилась в больницу для повторной сдачи анализов. После этого они вернутся домой.
Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Роспотребнадзора, который настоял на принудительной госпитализации двух детей с подозрением на коронавирус. Их родители вернулись из Китая, но отказались от госпитализации несмотря на проявившиеся симптомы ОРВИ. Кроме того, в Екатеринбурге была госпитализирована женщина, которая возвращалась в город с китайцем, у которого подозревают коронавирус.
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