На Урале виновник смертельного ДТП приговорен к восьми годам колонии
Сегодня, 10:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Ревде вынесен приговор 35-летнему жителю Дегтярска. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
7 июля прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Черри Т11», перевозил пятерых пассажиров не пристегнутых ремнями безопасности. Двигаясь по автодороге «Ревда — Дегтярск — Курганово» допустил съезд автомашины в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пассажирка, ехавшая на переднем сидении, погибла на месте. Еще один пассажир скончался в медучреждении. Свою вину подсудимый признал в полном объеме.
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