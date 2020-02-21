На Урале виновник смертельного ДТП приговорен к восьми годам колонии

7 июля прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Черри Т11», перевозил пятерых пассажиров не пристегнутых ремнями безопасности. Двигаясь по автодороге «Ревда — Дегтярск — Курганово» допустил съезд автомашины в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажирка, ехавшая на переднем сидении, погибла на месте. Еще один пассажир скончался в медучреждении. Свою вину подсудимый признал в полном объеме.