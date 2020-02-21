Обозначены российские регионы с самым высоким процентом безработицы

News.ru пишет, что кроме того, показатель высок в Самарской (43,2%) и Тамбовской (42,4%) областях, в Карелии (35,7%) и Северной Осетии (31,2%).

Вместе с тем, наименьшая часть безработных в связи с сокращением — в Якутии (0,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (2,6%), Волгоградской (4,1%) и Ленинградской (4,3%) областях.

В общем по стране в результате масштабных увольнений без работы четырнадцати с половиной процентов россиян.

Со слов профессора финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, в лидирующих по сокращениям регионах ситуация может быть связана с локальными проблемами экономического характера.