Обозначены российские регионы с самым высоким процентом безработицы
Росстат опубликовал данные, в соответствии которыми, преимущественное количество россиян подпадают под увольнение в Магаданской области. По этой причине в регионе стали безработными пятьдесят шесть с половиной процентов имеющих опыт труда граждан старше пятнадцати лет.
News.ru пишет, что кроме того, показатель высок в Самарской (43,2%) и Тамбовской (42,4%) областях, в Карелии (35,7%) и Северной Осетии (31,2%).
Вместе с тем, наименьшая часть безработных в связи с сокращением — в Якутии (0,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (2,6%), Волгоградской (4,1%) и Ленинградской (4,3%) областях.
В общем по стране в результате масштабных увольнений без работы четырнадцати с половиной процентов россиян.
Со слов профессора финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, в лидирующих по сокращениям регионах ситуация может быть связана с локальными проблемами экономического характера.
Отмечается, что предельно низкая статистика в ряде субъектов не является подтверждением их экономического благополучия. Поскольку увольнения в них могли произойти прежде.