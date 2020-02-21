Питерская компания создаст проект многопрофильной детской больницы в Нижнем Тагиле

Новую детскую многопрофильную больницу планируют построить рядом с госпиталем Тетюхина на ГГМ. В медицинский комплекс войдут детская поликлиника с посещаемостью 650 человек в день, круглосуточный стационар с вместимостью 160 мест, блок для лечебно-диагностических исследований и вертолетная площадка. Комплекс будет принимать маленьких пациентов из Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды, Верхнего Тагила, Качканара, Кушвы, Невьянска и других городов.

Стационар будет разделен на несколько отделений — для новорожденных, педиатрическое, отоларингологическое, травматолого-ортопедическое, неврологическое и хирургическое. Вертолетная площадка понадобится в случае срочной транспортировки пациентов в Екатеринбург.

Питерская компания должна подготовить проектно-сметную документацию в течении пяти месяцев, после чего проект отправят на госэкспертизу. Его финансирование будет из областного бюджета.