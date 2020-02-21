Сидела рядом с китайцем: екатеринбурженку посадили на карантин из-за коронавируса

Женщина летела из Москвы в Екатеринбург. Рядом с ней сидел китаец, которого позднее положили в больницу с признаками инфекционного заболевания и подозрением на коронавирус. В связи с этим екатеринбурженке выдали предписание о том, что она должна находиться дома и быть под наблюдением медиков. Однако она отказалась выполнять условия предписания, сообщив, что ей необходимо вылететь за границу.