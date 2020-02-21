Сидела рядом с китайцем: екатеринбурженку посадили на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 20:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Суд удовлетворил третий иск свердловского Роспотребнадзора, связанный с принудительной госпитализацией екатеринбуржцев с подозрением на коронавирус. По решению суда, 48-летняя жительница столицы Урала должна отправиться на карантин до 27 февраля, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина летела из Москвы в Екатеринбург. Рядом с ней сидел китаец, которого позднее положили в больницу с признаками инфекционного заболевания и подозрением на коронавирус. В связи с этим екатеринбурженке выдали предписание о том, что она должна находиться дома и быть под наблюдением медиков. Однако она отказалась выполнять условия предписания, сообщив, что ей необходимо вылететь за границу.
Ранее суд удовлетворил еще два иска Роспотребнадзора о принудительной госпитализации двух детей, прилетевших из Китая. У детей выявили признаки ОРВИ, однако мать отказалась от госпитализации.
На Урале мать ребенка с признаками ОРВИ вынуждают к госпитализации из-за коронавируса
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