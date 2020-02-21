Суд отклонил требование «Водоканала-НТ» выдать персональные данные жителей ВМЗ

Напомним, «Водоканал-НТ» обратился в суд с иском к «ЖЭУ-1». Организация требовала от управляющей компании информацию о жальцах 30 домов на ВМЗ: фамилию, имя отчество, дату и место рождения, реквизиты паспорта, телефон и адрес электронной почты. Данные мероприятия проводятся для перевода жильцов на прямые договора с ООО «Водоканал-НТ», сообщала ранее TagilCity.ru директор «ЖЭУ-1» Ольга Иванкова. Также она добавила, что персональные данные были переданы «Водоканалу-НТ», но не в полном объеме из-за из отсутствия у «ЖЭУ-1».