Суд отклонил требование «Водоканала-НТ» выдать персональные данные жителей ВМЗ
Сегодня, 16:20ОбществоФото: pixabay.com
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Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил иск ООО «Водоканал-НТ» к управляющей компании «ЖЭУ-1» о предоставлении персональных данных жильцов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба суда TagilCity.ru.
Сюжеты: Нижний Тагил
Судебное заседание состоялось 19 февраля. Суд не удовлетворил иск «Водоканала-НТ».
Напомним, «Водоканал-НТ» обратился в суд с иском к «ЖЭУ-1». Организация требовала от управляющей компании информацию о жальцах 30 домов на ВМЗ: фамилию, имя отчество, дату и место рождения, реквизиты паспорта, телефон и адрес электронной почты. Данные мероприятия проводятся для перевода жильцов на прямые договора с ООО «Водоканал-НТ», сообщала ранее TagilCity.ru директор «ЖЭУ-1» Ольга Иванкова. Также она добавила, что персональные данные были переданы «Водоканалу-НТ», но не в полном объеме из-за из отсутствия у «ЖЭУ-1».
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