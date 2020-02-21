Центр «Батя» в Екатеринбурге получит 499,7 тысяч рублей на обучение детей самбо

Проект по организации занятий для детей дошкольного и младшего возраста по борьбе, фехтованию саблями и сборке-разборке автомата Калашникова стал победителем конкурса грантов. Общая стоимость проекта оценена в 824 тысячи рублей.

Авторы утверждают, что их основная цель — воспитание мальчиков. Они считают, что инфантилизм молодежи является причиной появления алкоголизма и деградации. Это отражается на мужском поведении. Тренировки помогают сформировать модель поведения и характер мальчика в будущем.

Проведение занятий запланировано с марта по август 2020 года. Дополнительно планируется организовать лагерь на природе, фестиваль самбо и инклюзивную лазер-биатлон эстафету для смешанных команд.