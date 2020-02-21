Центр «Батя» в Екатеринбурге получит 499,7 тысяч рублей на обучение детей самбо
Екатеринбургский центр мужского воспитания «Батя» получит 499,7 тысяч рублей на реализацию собственных проектов по обучению детей самбо и другим навыкам от Фонда президентских грантов, сообщает Znak.
Проект по организации занятий для детей дошкольного и младшего возраста по борьбе, фехтованию саблями и сборке-разборке автомата Калашникова стал победителем конкурса грантов. Общая стоимость проекта оценена в 824 тысячи рублей.
Авторы утверждают, что их основная цель — воспитание мальчиков. Они считают, что инфантилизм молодежи является причиной появления алкоголизма и деградации. Это отражается на мужском поведении. Тренировки помогают сформировать модель поведения и характер мальчика в будущем.
Проведение занятий запланировано с марта по август 2020 года. Дополнительно планируется организовать лагерь на природе, фестиваль самбо и инклюзивную лазер-биатлон эстафету для смешанных команд.
Ранее стало известно, что фестиваль Ural Music Night получил президентский грант в размере 40 миллионов рублей на проведение мероприятия в 2020 году.