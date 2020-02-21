Управление архитектуры провалило задачу Пинаева по привлечению молодых специалистов
Сегодня, 21 февраля, вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин отчитал начальника управления архитектуры Вадима Шуванова за невыполнение задания от градоначальника Владислава Пинаева. Ранее мэр поручил Шуванову привлечь студентов-урбанистов к подготовке проекта по организации зоны отдыха на проспекте Строителей.
На совещании Горячкин заявил, что главархитектор провалил поручение мэрии.
Вчера я подписывал письмо на Архитектурную академию. Вы, как куратор этого вопроса, его провалили. Мы проекты уже на экспертизу отдали. Поручение главы было подключиться, ездили, подписывали соглашение. Мы планировали организовать работу. Поручение главы провалено, сказал вице-мэр.
Также он поручил Шуванову представить объяснение по этому вопросу.
Напомним, в начале февраля мэрия представила проекты благоустройства парка в микрорайоне Муринские пруды, площади за ДК Юбилейный, площади Танкостроителей и на проспекте Строителей. Данные территории были выбраны тагильчанами в ходе голосования. Директор «Тагилгражданпроект» Евгений Малекин на аппаратном заседании отметил, что проект муринского парка находится в экспертизе, работа организации идёт в графике.