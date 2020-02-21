В Нижнем Тагиле начинают подготовку к празднованию 100-летия танкостроения
Сегодня, 13:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области будет сформирован оргкомитет по подготовке к празднованию 100-летия отечественного танкостроения, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В состав оргкомитета войдут представители «Уралвагонзавода», «Ростеха», Росгвардии, министерств и ведомств. Мероприятия по празднованию юбилея запланированы на август — сентябрь. Они пройдут в Верхней Пышме, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Среди них: военно-патриотические фестивали, демонстрация военной техники, передвижные выставки, торжественные собрания и другое. Одним из центральных мероприятий станет «День танкиста», который пройдет на полигоне под Нижним Тагилом.
Кроме того, 9 мая в городах, внесших большой вклад в танкостроение, пройдут акции «Бессмертный цех» (горожане с портретами родных и близких, работавших на предприятиях военно-промышленного комплекса, пройдут в праздничных колоннах).
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