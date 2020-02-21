В Нижнем Тагиле назначен новый федеральный судья

Новые судьи назначены в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила, в Березовском городском суде, Вер-Исетском суде уральской столицы, в Чкаловском райсуде и районном суде Талицы.

Кроме того, Путин назначил зампредседателей областного суда. Сроком на шесть лет должности заняли Анна Васильева и Евгений Шумков.