В Нижнем Тагиле назначен новый федеральный судья

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей, сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу Свердловского облсуда.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новые судьи назначены в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила, в Березовском городском суде, Вер-Исетском суде уральской столицы, в Чкаловском райсуде и районном суде Талицы.
Кроме того, Путин назначил зампредседателей областного суда. Сроком на шесть лет должности заняли Анна Васильева и Евгений Шумков.
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