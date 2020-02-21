В Нижнем Тагиле прокуратура вернула квартиру инвалиду с психическим заболеванием
Сегодня, 14:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура в Нижнем Тагиле вернула инвалиду второй группы квартиру, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
В прокуратуру Дзержинского района обратились инвалид, страдающий психическим заболеванием, а также представители медучреждения, где он состоит на учете. Установлено, что в 2018 году между мужчиной и физическим лицом заключен договор дарения квартиры, являющийся единственным жильем заявителя. Оказалось, что мужчина в силу особенностей здоровья не отдавал отчет своим действиям и не понимал, что отчуждает имущество.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора дарения недействительным. Исковые требования суд удовлетворил в полном объеме. Недвижимость возвращена заявителю.
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