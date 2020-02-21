В Нижнем Тагиле прокуратура вернула квартиру инвалиду с психическим заболеванием

В прокуратуру Дзержинского района обратились инвалид, страдающий психическим заболеванием, а также представители медучреждения, где он состоит на учете. Установлено, что в 2018 году между мужчиной и физическим лицом заключен договор дарения квартиры, являющийся единственным жильем заявителя. Оказалось, что мужчина в силу особенностей здоровья не отдавал отчет своим действиям и не понимал, что отчуждает имущество.