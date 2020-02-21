В Нижнем Тагиле сотрудник «Эльдорадо» вынес из магазинов технику на 955 тысяч рублей

Мужчина работал заместителем директора в двух магазинах сети — сначала на Вагонке, затем на Вые. За четыре месяца он совершил более двух десятков хищений. Как рассказали в прокуратуре Ленинского района, тагильчанин выносил товар из магазина через черный ход. Похищенную электронику он продавал или сдавал в комиссионные магазины.

Когда в магазинах обнаружили недостачу, то для расследования привлекли отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД.