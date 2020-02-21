В Нижнем Тагиле жителям блокадного Ленинграда вручили юбилейные медали

Медали ветеранам в торжественной обстановке вручил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. Он пожелал блокадникам здоровья и долгих лет.

Среди присутствующих ветеранов были те, кто провел в блокадном Ленинграде все 872 дня. Например, Анвер Мамин, который жил в осажденном городе вместе с мамой. После войны он окончил школу и железнодорожный техникум, а затем по направлению приехал в Нижний Тагил.