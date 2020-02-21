В Нижнем Тагиле жителям блокадного Ленинграда вручили юбилейные медали
Сегодня, 17:36ОбществоФото: ntagil.org
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В Нижнем Тагиле пятнадцать ветеранов — жителей блокадного Ленинграда — были награждены юбилейными медалями «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Медали ветеранам в торжественной обстановке вручил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. Он пожелал блокадникам здоровья и долгих лет.
Среди присутствующих ветеранов были те, кто провел в блокадном Ленинграде все 872 дня. Например, Анвер Мамин, который жил в осажденном городе вместе с мамой. После войны он окончил школу и железнодорожный техникум, а затем по направлению приехал в Нижний Тагил.
Ученики гимназии № 18, где проходило вручение, показали гостям литературно-музыкальный номер «Фронтовые письма», а также исполнили вместе с ветеранами песню «День Победы».
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