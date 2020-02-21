В праздничные выходные в Нижнем Тагиле будут ловить нетрезвых водителей

Целью профилактического мероприятия является выявление пьяных водителей и тех, кто управляет транспортным средством без водительских прав.

Напомним, до 24 февраля сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле будут также ловить водителей, нарушающих ПДД, выезжая на встречную полосу движения.