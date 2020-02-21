В праздничные выходные в Нижнем Тагиле будут ловить нетрезвых водителей
Сегодня, 17:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 21 по 23 февраля в вечернее и ночное время в Нижнем Тагиле будет проходить рейд «Стоп-контроль», сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Целью профилактического мероприятия является выявление пьяных водителей и тех, кто управляет транспортным средством без водительских прав.
Напомним, до 24 февраля сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле будут также ловить водителей, нарушающих ПДД, выезжая на встречную полосу движения.
Тагильские сотрудники ГИБДД будут ловить водителей, выезжающих на «встречку»
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