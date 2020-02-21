Власти Свердловской области будут помогать судебным приставам взыскивать долги
Сегодня, 22:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Между УФССП и Министерством финансов Свердловской области было подписано соглашение о взаимодействии, целью которого является помощь во взыскивании задолженностей, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на департамент информполитики региона.
По словам представителей пресс-службы ведомства, такая помощь будет оказываться в каждом муниципалитете.
Министр финансов Галина Кулаченко рассказала, что целью работы является пополнение местных бюджетов, в которые уже в этом году поступит около миллиарда рублей с взысканных задолженностей.
Она считает, что взаимодействие и обмен информацией имеет «особую значимость».
Главный судебный пристав региона Альбина Сухорукова добавляет, что соглашением определяется порядок обмена информацией в ходе исполнительных производств. Также планируется создать рабочие группы и провести ряд мероприятий.
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