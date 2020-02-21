Власти Свердловской области будут помогать судебным приставам взыскивать долги

По словам представителей пресс-службы ведомства, такая помощь будет оказываться в каждом муниципалитете.

Министр финансов Галина Кулаченко рассказала, что целью работы является пополнение местных бюджетов, в которые уже в этом году поступит около миллиарда рублей с взысканных задолженностей.

Она считает, что взаимодействие и обмен информацией имеет «особую значимость».