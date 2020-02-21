Вывозили в лес. На Урале судят экс-полицейских, обвиняемых в пытках подростков

20 февраля в суде выступил гособвинитель. Он запросил бывшему начальнику отдела полиции Алексею Андрееву 3,5 года колонии, его подчиненным — 3 года 10 месяцев, 4 года и 4 года и 6 месяцев колонии. Оглашение приговора ожидается в конце февраля или в начале марта.

По версии следствия, в июле 2018 года сотрудники полиции проверяли 17-летнего гражданина на причастность к краже сотового телефона и банковской карты. Фактических доказательств против молодого человека не было, и тогда сотрудники полиции применили к нему силу и спецсредства, добившись подписания признательных показаний. Аналогичным методом правоохранители действовали в отношении еще одного подростка — 15-летней девочки.