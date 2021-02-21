Госпитализация из Египта и пропавший бизнесмен. Итоги дня в Свердловской области

С 20 по 21 февраля в Свердловской области зарегистрировано 215 новых случаев COVID-19. В общей сложности с начала пандемии на Среднем Урале выявлено 76 355 случаев заражения. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся 317 человек, из них 197 в реанимации, а 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 10 летальных случаев от коронавируса. Таким образом, скончались 2 302 жителя Свердловской области.