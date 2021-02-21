«Колются на глазах детей»: родители умершего малыша из Асбеста пришли на Первый канал

Как стало известно, после случившегося опека забрала у родителей пятерых детей — четырех дочерей и одного сына. По словам соседей, в день трагедии отец малыша капал в глаза капли, чтобы скрыть признаки наркотического опьянения. Соседи отметили, что муж и жена регулярно выпивали и принимали наркотики.
Колются на глазах у детей, сидят с наркоманами на общей кухне. У них комната восемь квадратных метров. Им нельзя обратно отдавать детей!в эфире программы, опубликованной на YouTube-канале «Первого канала», рассказали соседи.
Однако по словам матери, смерть ребенка — несчастный случай. Она рассказала, что младенец погиб, когда семилетняя сестра начала кормить его из бутылочки.
Позже стало известно, что на материнский капитал, который семья получила за шестерых детей, была куплена девятиметровая комната за 400 тысяч в общежитии. Также была показана выписка из заключения органов опеки и попечительства, где говорится, что угроза жизни, психике и нормальному развитию исходит от обоих родителей, которые в момент проверки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Вы — инфантильные животные. Людьми вас назвать нельзя,заявила бабушка детей.
Напомним, инцидент произошел 12 января в Асбесте. Малыш, которому не было месяца, захлебнулся манной кашей. По словам источника, врачи 15 минут пытались вернуть ребенка в жизни.