«Колются на глазах детей»: родители умершего малыша из Асбеста пришли на Первый канал

Позже стало известно, что на материнский капитал, который семья получила за шестерых детей, была куплена девятиметровая комната за 400 тысяч в общежитии. Также была показана выписка из заключения органов опеки и попечительства, где говорится, что угроза жизни, психике и нормальному развитию исходит от обоих родителей, которые в момент проверки находились в состоянии алкогольного опьянения.