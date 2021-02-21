Поддельные вещи Adidas, Reebok и Nike продавались в магазине на Вые в Нижнем Тагиле

22 июля 2020 года полиция Нижнего Тагила провела проверку торгового зала в магазине «Veshalka for man» на улице Фрунзе.
Было установлено, что предприниматель осуществляет реализацию контрафактной продукции — спортивной одежды с логотипами Adidas, Reebok и Nike. В результате 17 вещей (костюмы, футболки, кроссовки, носки и толстовки) были изъяты и направлены на исследование.
Согласно экспертизе, представители этих торговых компаний с предпринимателем никаких договоров не заключали, а также не передавали права на использование товарных знаков компании. Женщина использовала их при отсутствии соглашения с правообладателями.
Суд признал предпринимателя виновной по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ и обязал выплатить ее штраф в размере 10 тысяч рублей. Вся изъятая продукция была конфискована.
Напомним, в сентябре 2020 года таможенники Свердловской области выявили поддельные товары Adidas и Nike на сумму 282 миллиона рублей. Контрафакт был передан для уничтожения в Федеральное агентство по управлению госимуществом.