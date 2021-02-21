Потеряла бизнес: директор тагильского детсада частями платит деньги пострадавшему

Затем был суд в августе 2020 года. На первом заседании родители пострадавшего мальчика отказались от единовременной выплаты в 150 тысяч рублей, они хотели получить 800 тысяч. На втором заседании суд постановил выплатить Коломиец пострадавшей стороне 215 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В то время у женщины уже не было денег, она погасила кредиты, а также расплатилась с персоналом и клиентами.