Потеряла бизнес: директор тагильского детсада частями платит деньги пострадавшему

Валентина рассказала редакции TagilCity.ru, что ее частный детский сад успешно функционировал на протяжении пяти лет. После несчастного случая никто из клиентов не покинул садик по причине произошедшего. Ясли работали до 1 апреля, а потом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил учебные учреждения на карантин, и родители забрали малышей из садика.
Ещё через месяц, поняв, что всё это на долго, я закрыла ИП,рассказала директор.
Затем был суд в августе 2020 года. На первом заседании родители пострадавшего мальчика отказались от единовременной выплаты в 150 тысяч рублей, они хотели получить 800 тысяч. На втором заседании суд постановил выплатить Коломиец пострадавшей стороне 215 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В то время у женщины уже не было денег, она погасила кредиты, а также расплатилась с персоналом и клиентами.
Сейчас директор выплачивает ежемесячно по одной тысяче рублей пострадавшей стороне с детского пособия, которое получает на своего ребенка, и небольшого дохода от работы с интернете. Однако семья травмированного ребенка говорит, что денег они не получают.
Предписание суда исполняю, изменится доход — изменятся и выплаты. Понятно, что ситуация временная. Так жить мне и самой очень трудно,пояснила Валентина.
Коломиец не стала озвучивать планы на будущее, однако отметила, что новый бизнес никак не будет связан с детьми.
Напомним, Валентина Коломиец собирается написать заявление в полицию об оскорблении чести и достоинства, так как после публикаций в СМИ и пабликах о том, что она не выплачивает деньги, на нее и ее семью началась травля.