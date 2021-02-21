Правительство Куйвашева не подтвердило финансирование ремонта моста на Циолковского

До предполагаемого начала ремонта путепровода остается совсем немного времени. Правительство Свердловской области до сих пор не подтвердило финансирование проекта, поэтому подготовительные работы не начинаются в том объеме, в котором должны. Отложит ли это сроки начала проекта и скажется ли на тагильчанах, пользующихся личным и общественным транспортом, пока неизвестно. Ожидается, что подтверждение финансирования произойдет в феврале-марте текущего года.