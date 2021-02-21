Правительство Куйвашева не подтвердило финансирование ремонта моста на Циолковского

Ранее наше издание уже писало, что, согласно проектной документации, ремонт путепровода разобьют на три этапа, а все работы запланированы до 2024 года:
Полный перечень работ со сроками их исполнения мы решили узнать у компании-подрядчика ООО «Уралстроймонтаж». Однако там на запрос издания ответить затруднились.
Касаемо ваших вопросов, по ним идет работа со всеми службами. Решается вопрос, когда будет доведено финансирование и в каком объеме на этот год. В связи с этим мне пока трудно прокомментировать,сообщил директор УСМ Алексей Голященко.
Кроме того, до начала ремонтных работ администрация Нижнего Тагила должна провести работу по подготовке объездных путей, составить график закрытия движения, а также согласовать с малыми предприятиями, находящимися в непосредственной близости от моста, и руководством НТМК изменения в графике работы сотрудников. Об этом на специальном совещании в конце января заявил глава города Владислав Пинаев.
К старту строительно-монтажных работ, который планируется на середину весны, нужно закончить всю сопутствующую работу, чтобы максимально сократить время перекрытия движения по путепроводу,отметил мэр.
Но пока губернатор Свердловской области не дал подтверждение финансирования такого важного проекта, местные специалисты не могут прогнозировать сроки и планировать ход проведения подготовки к реконструкции моста.
В связи с отсутствием финансирования на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции путепровода по ул. Циолковского предоставить информацию о сроках строительно-монтажных работ не представляется возможным, сообщили TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.
Помимо изменения движения автомобильного потока, реконструкция моста, возможно, повлияет и на график следования поездов. В пресс-службе СвЖД рассказали, что пока об изменениях в расписании ничего неизвестно.
Совершенно точно нам придется договариваться об «окнах» в расписании для ремонта моста. Кроме того, в 2021 году запланирован ремонт ж/д путей на участке «Смычка-Нижний Тагил». Возможно он пройдет параллельно с реконструкцией путепровода,сообщили изданию в пресс-службе перевозчика.
Еще одним «рельсовым» транспортом, которого коснется ремонт путепровода, стали трамваи. Через мост лежит путь у двух трамвайных маршрутов — это № 2 и № 4. На время реконструкции их движение будет закрыто полностью.
Трамвайное полотно в обе стороны будет полностью заменено. Поэтому движение составов закроют на все время ремонта. Это, конечно, доставит неудобство тагильчанам, которые привыкли передвигаться на трамваях. Особенно людям старшего возраста. Но такие меры просто необходимы,рассказали в МУП «Тагильский трамвай».
К запуску проекта в Нижнем Тагиле готовы: проектно-сметной документацией не только предусмотрены объезды (по ул. Береговая-Краснокаменская; Фестивальная; Индустриальная; Кулибина; Красногвардейская; дорога через промышленную зону НТМК с Северного шоссе), но и все автомобильные дороги, участвующие в организации объезда и находящиеся в муниципальной собственности, уже отремонтированы и готовы принять поток транспорта.
Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров накануне провел совещание по вопросам доставки пациентов с инфарктом и инсультом в ЦГБ № 4 в период ремонта моста на улице Циолковского.
Мы обговорили различные идеи и свое видение ситуации. Был выявлен первоочередной круг задач, требующих решения,рассказал Валерий Суров.
Замглавы города отметил, что решение вопроса потребует привлечения специалистов ГИБДД, РЖД и НТМК. Работу планируют начать сразу в нескольких направлениях для минимизации риска для сложных пациентов при транспортировке как из Нижнего Тагила, так и из ГГО.
Наша больница — основной центр по приему и оказанию первой медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией с острым коронарным синдромом инфаркта миокарда и прочими вещами, которые возникают остро. Речь идет обо все Горнозаводском управленческом округе,рассказал Константин Аникин.
Медик заявил, что в случае задержек в доставке пациентов бригадами «скорых» из-за ремонта моста на Циолковского, может «возрасти смертность от инфарктов и инсультов». Перераспределить нагрузку на другие медицинские учреждения не получится, так как в ЦГБ № 4 имеется специализированное медоборудование и профильные медицинские сотрудники. Планирует ли областное правительство привлекать Минздрав для упрощения положения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пока также неизвестно.
До предполагаемого начала ремонта путепровода остается совсем немного времени. Правительство Свердловской области до сих пор не подтвердило финансирование проекта, поэтому подготовительные работы не начинаются в том объеме, в котором должны. Отложит ли это сроки начала проекта и скажется ли на тагильчанах, пользующихся личным и общественным транспортом, пока неизвестно. Ожидается, что подтверждение финансирования произойдет в феврале-марте текущего года.
Наша редакция обратилась с официальным запросом в Департамент информполитики губернатора Свердловской области с просьбой обозначить сроки подтверждения финансирования. На момент публикации статьи ответ получен не был. Мы будем и дальше следить за ситуацией и рассказывать жителям города обо всех изменениях, связанных с ремонтом моста на улице Циолковского.