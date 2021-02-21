Стендап-комик из Екатеринбурга снялся в юмористической программе на СТС

Еременко сообщил, что съёмки проходили в свободной атмосфере в театральном помещении. Со стороны продюсеров не оказывалось какого-либо давления, пишет Е1.
Также выяснилось, что участие в данных съёмках были оплачены. Комик из Екатеринбурга представил три монолога, однако, сумму называть отказался.
Лев Еременко признался, что в первую очередь согласился на участие в программе на СТС ради денег, так как он не гонится за популярностью.
Первый выпуск «Стендапа андерграунда» можно будет посмотреть 21 февраля в 23.30 на СТС.
Напомним, в 2019 году комик Екатеринбурга также принимал участие в «Открытом микрофоне» на ТНТ. Ему удалось попасть в команду Нурлана Сабурова.