Стендап-комик из Екатеринбурга снялся в юмористической программе на СТС

Стендап-комик из Екатеринбурга снялся в юмористической программе на СТС

Сегодня, 16:50ОбществоФото: пресс-служба телеканала СТС
Комику Льву Еременко из Екатеринбурга предложили сняться в юмористической программе на СТС. Организаторами шоу «Стендап андерграунд» являются известные юмористы Среднего Урала — Александр Незлобин и Сергей Светлаков.

Еременко сообщил, что съёмки проходили в свободной атмосфере в театральном помещении. Со стороны продюсеров не оказывалось какого-либо давления, пишет Е1.

Также выяснилось, что участие в данных съёмках были оплачены. Комик из Екатеринбурга представил три монолога, однако, сумму называть отказался.

Лев Еременко признался, что в первую очередь согласился на участие в программе на СТС ради денег, так как он не гонится за популярностью.

Первый выпуск «Стендапа андерграунда» можно будет посмотреть 21 февраля в 23.30 на СТС.

Напомним, в 2019 году комик Екатеринбурга также принимал участие в «Открытом микрофоне» на ТНТ. Ему удалось попасть в команду Нурлана Сабурова.

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