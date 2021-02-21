За нарушения продажи алкоголя оштрафован директор магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле

За нарушения продажи алкоголя оштрафован директор магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:58ОбществоЕвгения СафинаФото: 1mediainvest.ru
На 10 тысяч рублей оштрафован директор магазина «Десятка» на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле за продажу крепкого пива, сообщается в картотеке арбитражного суда.

2 декабря 2020 года сотрудники полиции провели проверку в магазине. При этом было установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял реализацию алкогольной продукции без соответствующих документов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из товарной точки пиво с содержанием алкоголя 8%, на которое отсутствовали товарно-сопроводительные документы.

Индивидуальные предприниматели могут осуществлять реализацию пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без лицензии в соответствии с законом № 171- ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». При этом, в п. 13.2 ст. 1 указывается, что содержание этилового спирта в пивных напитках не должно превышать 7% объема готовой продукции.

В ходе проверки было установлено, что в у директора отсутствовали документы, удостоверяющие легальность производства и оборота продукции. Суд назначил штраф в минимальном размере, а именно в сумме 10 тысяч рублей. Кроме того, изъятая алкогольная продукция направлена на уничтожение в установленном порядке.

Напомним, в декабре 2020 года сотрудники полиции изъяли около 25 тонн фальсифицированного алкоголя и сигарет стоимостью более 13 миллионов рублей.

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