180 млн штрафов получили свердловчане за нарушение масочного режима за время пандемии

Всего за время пандемии COVID-19 в судах региона было рассмотрено 70 тысяч дел о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, из них 27 тысяч в 2021 году. В прошлом году за нарушение масочного режима было наказано 26 тысяч жителей Свердловской области на 70 миллионов рублей.
По словам председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева, такие дела рассматриваются в судах региона ежедневно и их количество не становится меньше, несмотря на разъяснительную работу, проводимую с населением, пишет Znak.
Напомним, жители Нижнего Тагила в 2021 году за нарушение масочного режима получили штрафов больше, чем на 5 миллионов рублей. В четырех судах было рассмотрено 3,2 тысячи дел по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Больше всего штрафов, на 2,4 миллиона рублей, выписано в Тагилстроевском суде.
А за период с 20 апреля 2020 по 20 апреля 2021 года в тагильских судах рассмотрели 7,3 тысячи дел о нарушении масочного режима, штрафов выписано на сумму более 9,7 млн рублей.