180 млн штрафов получили свердловчане за нарушение масочного режима за время пандемии

Всего за время пандемии COVID-19 в судах региона было рассмотрено 70 тысяч дел о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, из них 27 тысяч в 2021 году. В прошлом году за нарушение масочного режима было наказано 26 тысяч жителей Свердловской области на 70 миллионов рублей.