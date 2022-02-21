180 млн штрафов получили свердловчане за нарушение масочного режима за время пандемии

180 млн штрафов получили свердловчане за нарушение масочного режима за время пандемии
180 млн штрафов получили свердловчане за нарушение масочного режима за время пандемии
Сегодня, 21:44ОбществоФото: 1MI
С начала пандемии жители Свердловской области, нарушившие масочный режим, получили штрафов на общую сумму 180 миллионов рублей.

Всего за время пандемии COVID-19 в судах региона было рассмотрено 70 тысяч дел о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, из них 27 тысяч в 2021 году. В прошлом году за нарушение масочного режима было наказано 26 тысяч жителей Свердловской области на 70 миллионов рублей.

По словам председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева, такие дела рассматриваются в судах региона ежедневно и их количество не становится меньше, несмотря на разъяснительную работу, проводимую с населением, пишет Znak.

Напомним, жители Нижнего Тагила в 2021 году за нарушение масочного режима получили штрафов больше, чем на 5 миллионов рублей. В четырех судах было рассмотрено 3,2 тысячи дел по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Больше всего штрафов, на 2,4 миллиона рублей, выписано в Тагилстроевском суде.

А за период с 20 апреля 2020 по 20 апреля 2021 года в тагильских судах рассмотрели 7,3 тысячи дел о нарушении масочного режима, штрафов выписано на сумму более 9,7 млн рублей.

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