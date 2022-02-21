Екатеринбург обошел Москву в рейтинг крупных городов России по качеству уборки снега

Екатеринбург обошел Москву в рейтинг крупных городов России по качеству уборки снега
Екатеринбург обошел Москву в рейтинг крупных городов России по качеству уборки снега
Сегодня, 08:38ОбществоФото: 1MI

Екатеринбург занял 4 место среди городов России по качеству уборки снега

Жителей крупных российских городов опросили о качестве уборки снега. Оказалось, что лучше, чем в Москве, с очисткой улиц справляются в Екатеринбурге.

Специалисты сайта SuperJob провели исследование, целью которого было составление рейтинга крупных городов по качеству уборки снега с улиц. Респондентам предлагалось оценить работу дорожных и коммунальных служб по стандартной пятибалльной шкале.

Первое место занял Красноярск, набравший 3,13 балла. Казань ему уступила 0, 01 балла. Соответственно, только вторая позиция в списке. Третью строчку занял Омск: 2,99 балла.

Екатеринбург по версии аналитиков оказался на четвертом месте. По итогу социологического опроса город набрал только 2,95 балла из 5 возможных. А уступает столице Среднего Урала Москва — 2,93 балла.

Далее по списку идут: Челябинск, Воронеж, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Новосибирск, Волгоград. А замыкает его Санкт-Петербург.

22 февраля в Свердловской области продолжатся снегопады. Днем ожидается до +1 градуса, сообщили в Уральском УГМС.

Сюжеты:
Екатеринбург
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