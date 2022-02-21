Модульбанк организовал бесплатный курс по маркетплейсам

В Модульбанке стартовал курс по торговле на маркетплейсах, обучение на котором будет бесплатным для клиентов финучреждения. Занятия проводятся в рамках пакета опций «Маркетплейс».

Как рассказал член правления Модульбанка Павел Семенов, новый курс бесплатен для будущих предпринимателей, так как организация не ставит перед собой цель заработать на инфобизнесе. Но при этом специалисты банка готовы сделать все возможное, чтобы в России увеличивалось число реальных предпринимателей. Об этом пишет newsnn.ru. Обучение организовано в онлайн-режиме, посредством просмотра видеоуроков, с возможностью обратной связи и поддержкой куратора, обладающего опытом торговли на маркетплейсах и работы с селлерами. Слушатели последовательно пройдут весь путь продавца — от регистрации на торговой площадке до первого заработка. Курс включает много практических заданий, тестов и прямые эфиры с экспертами рынка. Процесс обучения построен таким образом, чтобы предприниматель сразу начал использовать приобретенные знания на практике. На курсе даются уже готовые инструменты для работы на таких крупных маркетплейсах, как Wildberries, «Яндекс.Маркет», OZON и AliExpress. За две недели обучения предприниматель ознакомится с принципами торговли на онлайн-площадках, научится безопасно закупать товар и оформлять разрешительные документы, узнает правила оформления витрин и товарных карточек, поставок товара на склад, чтобы начать продажи и получить первую прибыль. Авторы курса отмечают, что он будет полезен не только новичкам в продажах, но и опытным предпринимателям, которые собираются расширить бизнес за счет выхода на онлайн-площадки, и будущим бренд-менеджерам, планирующим зарабатывать на управлении товарными брендами. После окончания обучения предприниматель получит возможность воспользоваться всеми инструментами пакета «Маркетплейс», который представляет собой набор сервисов для ведения бизнеса на всех этапах работы с торговыми площадками.

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