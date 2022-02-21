Могла убить детей: педагоги осудили пьяную коллегу, устроившую 4 ДТП в центре Тагила

Могла убить детей: педагоги осудили пьяную коллегу, устроившую 4 ДТП в центре Тагила
Могла убить детей: педагоги осудили пьяную коллегу, устроившую 4 ДТП в центре Тагила
Сегодня, 16:12ОбществоФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
Молодые педагоги и учителя-стажисты прокомментировали поступок пьяной коллеги, устроившей четыре ДТП в Нижнем Тагиле. Может ли педагог работать после подобной славы — в материале TagilCity.ru.

Тагильских педагогов возмутил не только поступок учительницы, но и акцент в СМИ и пабликах на профессиональную деятельность 27-летней девушки.

Я считаю, что это кошмарный поступок человека. Я вообще не поняла, к чему такое уточнение профессии было. «Пьяный продавец/строитель/заправщик/бухгалтер и так далее» не так эпично звучит? задается вопросом молодой учитель русского языка.

По словам педагогов, поступок их коллеги ужасает возможными последствиями. Она могла убить детей или чьих-то родителей, говорит молодая учительница ОБЖ. А администрация школы, добавил ее коллега, должны уволить нарушительницу.

Тут нужно задать вопрос ей: а вообще ей не стыдно будет глядеть в глаза детям после такой славы. Ведь на дороге могли оказаться мама или отец этого ребенка, а то и он сам, сказал редакции TagilCity.ru учитель биологии.

Напомним, что 16 января 2022 года пьяная 27-летняя девушка устроила четыре ДТП в Нижнем Тагиле. Она въехала во внедорожник, затем дважды врезалась в автомобиль, после чего спровоцировала аварию с еще одной машиной и с транспортом Госавтоинспекции. Правоохранители смогли задержать ее только в селе Нколо-Павловское. Виновница получила шесть взысканий на сумму 9,8 тысячи рублей. За пьяную езду ей грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф до 30 тысяч рублей.

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