Могла убить детей: педагоги осудили пьяную коллегу, устроившую 4 ДТП в центре Тагила

Молодые педагоги и учителя-стажисты прокомментировали поступок пьяной коллеги, устроившей четыре ДТП в Нижнем Тагиле. Может ли педагог работать после подобной славы — в материале TagilCity.ru.

Тагильских педагогов возмутил не только поступок учительницы, но и акцент в СМИ и пабликах на профессиональную деятельность 27-летней девушки. Я считаю, что это кошмарный поступок человека. Я вообще не поняла, к чему такое уточнение профессии было. «Пьяный продавец/строитель/заправщик/бухгалтер и так далее» не так эпично звучит? задается вопросом молодой учитель русского языка. По словам педагогов, поступок их коллеги ужасает возможными последствиями. Она могла убить детей или чьих-то родителей, говорит молодая учительница ОБЖ. А администрация школы, добавил ее коллега, должны уволить нарушительницу. Тут нужно задать вопрос ей: а вообще ей не стыдно будет глядеть в глаза детям после такой славы. Ведь на дороге могли оказаться мама или отец этого ребенка, а то и он сам, сказал редакции TagilCity.ru учитель биологии. Напомним, что 16 января 2022 года пьяная 27-летняя девушка устроила четыре ДТП в Нижнем Тагиле. Она въехала во внедорожник, затем дважды врезалась в автомобиль, после чего спровоцировала аварию с еще одной машиной и с транспортом Госавтоинспекции. Правоохранители смогли задержать ее только в селе Нколо-Павловское. Виновница получила шесть взысканий на сумму 9,8 тысячи рублей. За пьяную езду ей грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф до 30 тысяч рублей. Стриптиз, курение и мат: тагильские педагоги — об ограничениях в профессии

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