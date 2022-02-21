РЭО: Жители РФ заплатили 175 млрд рублей за вывоз мусора в 2021 году

Согласно данным РЭО, в прошлом году удалось собрать большее количество платежей за вывоз мусора: не 85,7%, а 90,7%. В общей сложности объем счетов практически достиг отметки в 193 млрд руб., из них оплачено без малого 175 млрд руб.

Как сообщает rbc.ru, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев уточнил, что суммарный объем выставленных счетов населению и юрлицам составил 192,7 млрд руб., из них собранными оказались 174,9 млрд руб. В 2020 году оплатили только 160 млрд руб. из 186,5 млрд руб. При этом собираемость платежей за вывоз мусора в РФ превысила показатель в 90%. Глава РЭО отметил, что такое стоит связывать с переходом на прямые договоры с жителями, полным отказом от услуг расчетно-кассовых центров и иных платежных агентов. При этом стопроцентный результат не покорился ни одному из регионов в стране. Однако некоторые из них вплотную приблизились к этому уровню. Отметим, что жители Центрального округа страны заняли лидирующую позицию по оплате услуг за вывоз мусора. В частности, они погасили 93,3% выставленных счетов (на 0,9 п. п. больше, чем в 2020 году). В Приволжском и Уральском федеральных округах собираемость достигла 92,8 и 92,7% соответственно (рост на 4,3 и 3,7 п.п). Хуже всего ситуация обстоит в Ингушетии, на Алтае и в Магаданской области — 16,5, 28 и 34,2% соответственно. Представитель РЭО считает, что подобное происходит в связи с большими расстояниями до потребителей услуги. Кроме того, он отмечает, что там отсутствует доступ к персональным данным региональных пользователей, а это мешает взыскивать долги. В период коронавирусной пандемии и локдауна весной 2020 года уменьшилось количество платежей за вывоз отходов и другие коммунальные услуги. Россияне стали меньше платить в связи с отменой пени за просроченные счета. При этом объем отходов в жилом секторе увеличился на 25%, рассказали регоператоры, и обратились с просьбой к российскому правительству, чтобы не допустить серьезных кассовых разрывов и мусорного коллапса. В связи с этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить из бюджета около 9 млрд рублей, чтобы поддержать компании. Буцаев считает, что подобная мера поддержки сыграла свою роль, дав необходимый эффект. По его словам, кризис, который был вызван увеличением числа отходов и изменением их состава на фоне резкого снижения выручки регоператоров, удалось пройти. Теперь система обращения с ТКО стала более адаптированной и окрепшей, что отразилось и на результатах по собираемости платежей в 2021 году, добавил он. В заключение Буцаев отметил, что в прошлом году поддержка в виде субсидий операторам была уже не нужна.

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