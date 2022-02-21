Вред от курения и алкоголя доказан, чего не скажешь о ненормативной лексике. Выражаться матом педагогу нежелательно, говорят молодые учителя. При этом никто из них не исключает, что «крепкое словцо» вне школы употребить можно, но не при учениках или родителях. Мотив один — учитель такой же человек, как и все, и выбор слов зависит не от профессии, а от его личного желания.