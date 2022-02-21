Учитель — эталон морали и нравственности (в идеале). Студенты педагогических вузов, получая диплом, иногда не подозревают, что вместе с началом профессиональной деятельности их жизнь находится под надзором десятков родителей, коллег и учеников. Поэтому любые отклонения от стереотипа становится поводом для обсуждения, а иногда и увольнения.
Об обратной стороне призвания педагога редакции TagilCity.ru рассказали тагильские учителя. Мы опросили две группы: молодых специалистов младше 30 лет и стажистов с многолетним опытом работы.
Алкоголь и курение — вредные для здоровья, но вполне обыденные в современном обществе привычки. Речь не о крайностях, а о периодическом употреблении того или иного. Безусловно, не встретишь учителя, делающего пару вредных затяжек за углом школы, чтобы удовлетворить потребность в никотине. Но дозволено ли педагогу выпить в ресторане, где по злому умыслу судьбы могут находиться его выпускники? А курить за пределами школы, в том числе и в общественных местах?
Молодые педагоги считают, что учитель — обычный человек, который имеет права на то, что позволено людям других профессий.
Я считаю, что учитель может делать всё, что не запрещено законом. Совершенно не понимаю любых ограничений в педагогической сфере. Разве родители учеников не курят, не пьют, не выкладывают фото в купальниках, не матерятся? Мне кажется, что если запрещать что-то учителям, то запрещать и всем остальным профессиям, сказал редакции TagilCity.ru учитель английского языка.
Такого же мнения придерживается и большая часть стажистов. Раньше, поделились учителя, они имели право выпить даже на выпускном, а в советских фильмах про школу наставники представлены с сигаретой в руках. Но педагог учит своих воспитанников здоровому образу жизни, поэтому его слова не должны отличаться от действий, высказался один из учителей с многолетним опытом работы.
Однако собеседники отметили, что алкоголь можно выпить в тесном семейном кругу или за закрытыми дверьми заведения, где не могут встретиться ученики. А один из молодых тагильских педагогов, наоборот, не видит ничего зазорного в распитии спиртного даже с бывшими учениками.
Учитель такой же человек. Считаю всех «святош» отпетыми маньяками. Я недавно пил пиво с детьми, которых учил. Все они уже совершеннолетние. Поэтому не вижу в этом ничего плохого, говорит он.
Также педагогам, по их мнению, не запрещено посещать ночные клубы, где могут находиться выпускники. Желательно, отметил тагильчанин, не танцевать пьяным на столе, так как потом школьники или их родители будут долго обсуждать данный эпизод.
Другой тагильский педагог относится к подобным учреждениями крайне негативно. Клуб, по его словам, — место скопления наркоманов и пьющей молодежи. По его мнению, педагогу лучше не появляться в подобных заведениях.
В местах скопления наркоманов, в местах скопления преступности, пьющих людей и хулиганов учителю не место!поделился своими мыслями он.
Вред от курения и алкоголя доказан, чего не скажешь о ненормативной лексике. Выражаться матом педагогу нежелательно, говорят молодые учителя. При этом никто из них не исключает, что «крепкое словцо» вне школы употребить можно, но не при учениках или родителях. Мотив один — учитель такой же человек, как и все, и выбор слов зависит не от профессии, а от его личного желания.
Не вижу в этом ничего плохого. На детей нельзя ругаться, а выход эмоций должен быть, иначе сойдёшь с ума. Но если буду проходить мимо детей из своей школы, то постараюсь не материться, сказал учитель русского языка и литературы.
Большинство стажистов также отмечают, что нужно сдерживаться при учениках, но один из них по-прежнему категоричен. Педагог, с его слов, должен быть высоко образован в любом месте и при любых обстоятельствах.
Цензура в поведении педагога, поделилась большая часть представителей данной профессии, допускается отчасти. Но должны ли соответствовать стереотипному облику учителя соцсети — спорный вопрос.
Фото с вредными для здоровья напитками или веществами, высказался молодой учитель, имеют место быть в соцсети педагога. По его мнению, картинка не может побудить школьников совершать те же поступки.
Не знаю ни одного человека, который стал пить или курить из-за фотографии учителя с алкоголем. Но сам бы не стал такое выкладывать. Других осуждать не буду, говорит молодой учитель русского языка.
Остальные собеседники редакции сказали, что подобные фото недопустимы. А вот в снимке женщин в купальниках учителя не видят ничего предосудительного. Педагоги, например, ездят со школьниками на море и ходят там, само собой, не в закрытой одежде. Только выложить подобные фото рискнет не каждый.
Искренне восхищаюсь людьми, которые могут выложить «учительское фото в купальнике». Летом выкладывала в историю, 24 часа мои фотографии в красном купальнике были в открытом доступе. И много коллег написали, что они бы и на такое не решились. Но я была в декрете, сейчас, наверное, не смогла бы повторить «подвиг». Я не хочу последствий, я их боюсь, рассказала девушка.
О последствиях говорят все педагоги. Так, один из стажистов утверждает, что страница в соцсети должна быть только для общения: главное фото максимально скромное, минимум информации и отсутствие подписок на сомнительные страницы. Его коллега с многолетним опытом работы также говорит, что реакция родителей и школьников может быть неоднозначной:
Но почему учитель не может выложить фото с бокалом вина? А ничего, что учителя в декрет уходят? Все же знают, откуда дети берутся и как они на свет появляются. Это какими непотребствами она там с мужиками занимается, вместо того, чтобы о детях чужих думать.
Соцсети — самый распространенный источник поиска информации о человеке, поэтому на страницах учителей, говорят тагильские педагоги, должно быть только то, что не может опорочить честь представителей данной профессии.
Педагог может увлекаться чем угодно, но с одной поправкой. Если хобби учителя не вписываются в его образ, об этом не должны знать школьники и их родители, отметили представители профессии из тагильских школ. Так, педагог вправе обучаться известному танцу эротического жанра, но не выкладывать фотографии своего об этом на странице в соцсетях.
Пусть вертится хоть на чем. Есть у меня знакомые. Красиво, да. Но мне удивительно, почему эти фотографии в общем доступе. Родители учеников и администрация задались бы массой вопросов,говорит тагильский педагог.
Мнение о том, что педагог не вправе выкладывать фото пикантных увлечений, озвучивают и все остальные собеседники.
Если это ее хобби, личное увлечение, для себя, то пусть она это делает. Чем отличается стрип-дэнс от фитнеса, там такие же позы? подытожил один из стажистов.
Любая деятельность, которая вписывается в рамки законов России, отметил его коллега, вполне доступны для учителей. Но может ли педагог нарушить закон? Перейти дорогу в неположенном месте или получить штраф за неправильную парковку?
Педагоги отмечают, что нарушать закон представителям их профессий категорически нельзя. При этом многие из них сами грешили мелкими правонарушениями. Так, практически все учителя хотя бы раз переходили дорогу в неположенном месте.
Но перейти дорогу где-то в неположенном месте, что в этом такого? Бывало, и я грешила этим, говорит учитель с многолетним опытом работы.
Его же коллега высказывает противоположную точку зрения. Часто педагог не только ведет предмет, но и выполняет функции классного руководителя, одна из обязанностей которого — воспитывать детей.
Если мы хотим, чтобы дети соблюдали закон, то и сами должны не нарушать, отметил он.
Недавним громким делом о нарушении закона стал поступок пьяной учительницы из Кушвы. 27-летняя девушка устроила четыре ДТП в центре Тагила и скрылась с мест происшествия. Правоохранители смогли догнать ее только в 15 км от города — в селе Николо-Павловское. Что думают тагильские учителя о поступке коллеги, читайте в следующем материале TagilCity.ru.
Учитель — всего лишь профессия, говорят тагильские педагоги. Специалист имеет право пить, курить, выражаться нецензурно, посещать клубы и выкладывать фото в купальнике в социальные сети. Ведь ограничения в жизни каждого человека обусловлены не его профессиональной деятельностью, а личным выбором.