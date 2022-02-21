«Туризм.РФ» и Чернышенко рассчитывают на появление в Сочи крупного горного курорта

Всесезонный курорт «Долина Васта» будет построен в горном кластере Сочи. Это строительство проводится в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», и власти, как федеральные, так и местные, возлагают на него большие надежды.

Зампредседателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что такой масштабной стройки в Сочи не было со времен Олимпиады, пишут kuban.newizv.ru. Чиновник пояснил, что на территории будущего курорта планируется возвести несколько гостиниц, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клинику и др. По словам Чернышенко, отели курорта смогут одновременно вместить порядка восьми тысяч гостей, а в год здесь смогут бывать около полутора миллионов человек. Кроме того, строительство курорта такого масштаба даст две с половиной тысячи новых рабочих мест, а для работников будут построены удобные жилые помещения. Зампредседателя Правительства РФ подчеркнул, что реализация этого проекта простимулирует развитие малого и среднего бизнеса, которые сопровождают такие объекты, и региональный бюджет пополнится миллиардными налоговыми отчислениями. Крупнейший курорт «Долина Васта» раскинется на 3,8 тыс. га, а вся площадь его строений составит 322 тыс. кв. метров. Свыше восьмидесяти километров горнолыжных трасс между собой свяжут тринадцать километров современных канатных дорог. Планируется, что вместе с действующими трассами горнолыжного кластера Сочи совокупная территория катания образует триста километров. Как рассказал гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, общий объем финансовых вложений в инфраструктуру курорта «Долина Васта» составит порядка 30 млрд рублей, а сам проект будет реализован при соблюдении всех норм экологического законодательства. Статс-секретарь общероссийской общественной организации «Экологическая палата России» Вадим Петров уточнил, что в европейских странах уже давно успешно действуют туристические объекты, построенные на территориях нацпарков. Соглашение о совместной реализации проекта по строительству курорта было заключено между компаниями «Интеррос», «Васта Дискавери», «ВЭБ.РФ» и «Туризм.РФ» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Ключевым инвестором строительства курорта выступила компания «Интеррос», имеющая богатый опыт работы с подобными туробъектами.

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