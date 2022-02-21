Власти Пензенской области ввели режим ЧС из-за обострения ситуации на Донбассе

В настоящее время в Пензенской области готовят пункты временного размещения граждан. Решается вопрос о расширении мест в детсадах и школах, ведь у многих беженцев дети. Также этими вопросами озабочены в Ростовской, Воронежской и Курской областях, отмечают «Новые Известия». Весь всего из Донбасса в Россию могут прибыть свыше 900 тысяч человек.