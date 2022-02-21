Власти Пензенской области ввели режим ЧС из-за обострения ситуации на Донбассе

Пензенская область готовится к приему эвакуированных жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. В этой связи региональная подсистема РСЧС приведена в режим повышенной готовности, а на территории вводится режим ЧС, подразумевающий обеспечение мер социальной поддержки прибывающих с Донбасса людей. Также это позволит области упростить получение средств из федерального центра при неукоснительном соблюдении требований Бюджетного кодекса РФ.
В настоящее время в Пензенской области готовят пункты временного размещения граждан. Решается вопрос о расширении мест в детсадах и школах, ведь у многих беженцев дети. Также этими вопросами озабочены в Ростовской, Воронежской и Курской областях, отмечают «Новые Известия». Весь всего из Донбасса в Россию могут прибыть свыше 900 тысяч человек.
По словам главы МЧС России Александра Чуприяна, о своем желании принять людей из зоны бедствия (обстрелы Донбасса не прекращаются) заявили более 30 регионов РФ.
В столице Свердловской области Екатеринбурге, на улице Крылова, 2, продолжается сбор гуманитарной помощи. И, как стало известно, почти уже решен вопрос о размещении беженцев из Донбасса. По данным 66.ру, опирающемся на свои источники в правительстве региона, жителей ДТНР и ЛНР временно поселят в Реже. Официальные комментарии ожидаются позже.
На утро этого дня в ДНР были предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе «Стирол». Об этом сообщает пресс-служба правительства непризнанной республики.