Власти Пензенской области ввели режим ЧС из-за обострения ситуации на Донбассе

Власти Пензенской области ввели режим ЧС из-за обострения ситуации на Донбассе
Власти Пензенской области ввели режим ЧС из-за обострения ситуации на Донбассе
Сегодня, 14:56ОбществоФото: МЧС

С 21 февраля в Пензенской области из-за беженцев с Донбасса введен режим ЧС

Губернатор Пензенской области Олег Мельчиненко распорядился о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации.

Пензенская область готовится к приему эвакуированных жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. В этой связи региональная подсистема РСЧС приведена в режим повышенной готовности, а на территории вводится режим ЧС, подразумевающий обеспечение мер социальной поддержки прибывающих с Донбасса людей. Также это позволит области упростить получение средств из федерального центра при неукоснительном соблюдении требований Бюджетного кодекса РФ.

В настоящее время в Пензенской области готовят пункты временного размещения граждан. Решается вопрос о расширении мест в детсадах и школах, ведь у многих беженцев дети. Также этими вопросами озабочены в Ростовской, Воронежской и Курской областях, отмечают «Новые Известия». Весь всего из Донбасса в Россию могут прибыть свыше 900 тысяч человек.

По словам главы МЧС России Александра Чуприяна, о своем желании принять людей из зоны бедствия (обстрелы Донбасса не прекращаются) заявили более 30 регионов РФ.

В столице Свердловской области Екатеринбурге, на улице Крылова, 2, продолжается сбор гуманитарной помощи. И, как стало известно, почти уже решен вопрос о размещении беженцев из Донбасса. По данным 66.ру, опирающемся на свои источники в правительстве региона, жителей ДТНР и ЛНР временно поселят в Реже. Официальные комментарии ожидаются позже.

На утро этого дня в ДНР были предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе «Стирол». Об этом сообщает пресс-служба правительства непризнанной республики.

Сюжеты:
Екатеринбург
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