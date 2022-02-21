Власти Свердловской области рассмотрят возможность размещения беженцев из Донбасса

В Свердловской области решается вопрос с размещением беженцев из Донбасса

Из-за обстрелов украинскими войсками территорий ДНР и ЛНР, регионы России один за другим начали принимать беженцев из Донбасса. Вопрос об этом будет рассмотрен и в Свердловской области.

В Россию продолжают прибывать беженцы из Добасса. Причиной этого стали обстрелы территорий непризнанных народных республик — Донецкой и Луганской. Украинские военные бьют по домам мирных жителей из установок залпового огня «Град» и другого тяжелого вооружения. Также есть информация о стягивании в район танков и гаубиц. Объявлена мобилизация мужчин, а женщин, детей и стариков эвакуируют. На пограничных пунктах пропуска в Ростовской области образовались автомобильные очереди. Беженцев готовы принять 30 российских регионов, заявил накануне глава МЧС России Александр Чуприян. Среди них Еврейская автономная область на востоке России. А на Среднем Урале организован сбор гуманитарной помощи. Пункт работает в Екатеринбурге на улице Крылова, 2. Только этим свердловские власти, скорее всего, не ограничатся. На 21 февраля назначено совещание с участием заместителя губернатора Павла Крекова. На нем и будет проработан вопрос о возможном размещении беженцев. К настоящему моменту границу с Россией пересекли более 53 тысячи жителей Донбасса. Для их переезда вглубь страны организованы рейсы железнодорожным транспортом. Беженцев уже размещают у себя Воронежская, Курская, Волгоградская и Нижегородская области.

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