2 тысячи автомобилей Lada продано по программе утилизации

Как и предполагалось, продукция завода стала самой востребованной для приобретения по скидочному сертификату. К 19 марта 140 дилеров АвтоВАЗа продали по программе 2 тысячи автомобилей.

В центры продаж АвтоВАЗа поступило 49 860 заявок на утилизацию старых автомобилей и приобретение новых Lada. "Это те люди, которые предоставили нам свои паспортные данные, ПТС машины, которую будут сдавать на утилизацию, и записались на конкретную модель новой Lada", - сообщили Авто.Вести.Ru в пресс-службе завода.

Подводя итоги и подсчитывая продажи, АвтоВАЗ отрапортовал о 2 074 реализованных по госпрограмме утилизации автомобилях. При этом, как выяснилось, покупатели, сдающие на утилизацию старый автомобиль и приобретающие новую Lada, экономят 3 тысяч рублей, так как не оплачивают переработку своей авторухляди.

"С 3 марта в "горячую линию" АвтоВАЗа позвонили 31 028 человек. Специалисты центра подробно разъясняют потребителям порядок их действий при сдаче на утилизацию старого автомобиля и покупке нового", - пояснили представители завода. Также, автомобильная компания заявила, что в следующем месяце выпустит 40,3 тысячи автомобилей, что на 5,5% больше мартовского плана.